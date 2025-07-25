Военный суд утвердил приговор генерал-майору Попову

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Второй Западный окружной военный суд утвердил приговор бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого приговорили к 5 годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, инстанция оставила без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного. Попов принимал участие в заседании в формате видеоконференции. В настоящий момент он находится в СИЗО в Тамбовской области.

По словам адвоката экс-командующего Сергея Буйновского, сторона защиты намерена добиться оправдания Попова. Он уточнил, что планирует обжаловать решение суда в кассации и при необходимости обратится в Верховный суд России.

Попова признали виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге в апреле текущего года. Помимо срока, его приговорили к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Также его лишили воинского звания.

Установлено, что генерал-майор и бывший замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков похитили свыше 1,7 тысячи тонн металлопроката военного назначения, а также сфальсифицировали документы.

В результате металл был реализован бизнесменом Сергеем Моисеевым. Его приговорили 4 годам лишения свободы. Всего государству был нанесен ущерб в свыше 100 миллионов рублей.

Попов не признал свою вину. Он попросил суд отправить его на службу в зону спецоперации. Его просьба не была удовлетворена, поскольку на фронте якобы не было свободных должностей, отмечал Буйновский.