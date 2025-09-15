Генпрокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских компаний

Фото: ТАСС/Олег Елков

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, подконтрольных живущим в Австрии бизнесменам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иск.

Ответчиками по иску выступают 14 человек и 20 компаний. В их числе бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр области по госимуществу Алексей Пьянков, вице-губернатор Олег Чемезов.

Суд просят обратить в доход государства акции АО "Облкоммунэнерго", зарегистрированные на АО "СУНЭКО", и акции АО "СУНЭКО", зарегистрированные на ООО "Корпорация СТС". В качестве обеспечительных мер ведомство требует наложить арест на их активы.

Согласно документу, прокуратурой были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников, ГУП "Облкоммунэнерго" и дочерних структур.

По данным ведомства, группа компаний "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в нескольких регионах страны. Ее бенефициарами выступили Биков и Бобров.

Получение ими объектов энергетической инфраструктуры региона стало возможно благодаря связям с руководителями госструктур, в том числе с бывшим председателем правления корпорации РАО "ЕЭС" Анатолием Чубайсом.

Производственный комплекс "Корпорации СТС" был сформирован за счет госпредприятия "Облкоммунэнерго". Последним ответчики завладели в обход законодательства о противодействии коррупции.

При этом в документе уточняется, что экономическая необходимость слияния отсутствовала. Также имущественная база нового предприятия была сформирована за счет госсобственности – 725 участков, более 2 тысяч зданий и сооружений, свыше 5,5 тысячи объектов электросетевого хозяйства и 10 тысяч километров кабельных линий.

В 2025 году шефство над холдингом взял Чемезов. Он обеспечивал лоббирование и согласование в органах власти тарифов на оказываемые компаниями коммунальные услуги. Взамен их структуры предоставляли Чемезову, его родственникам и доверенным лицам услуги и имущество на льготных условиях.

"Доходы <…> через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов", – говорится в материалах искового заявления.

Кроме того, Биков и Бобров в обход указа президента вывели за границу более 12 миллиардов рублей.

