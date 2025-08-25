Имущество на 143 млн рублей арестовано у экс-замдиректора ГВСУ № 4 Сметанюка

Фото: depositphotos/AndreyPopov

У бывшего заместителя директора Главного военного строительного управления (ГВСУ) № 4 Минобороны РФ Ивана Сметанюка арестовали имущество на 143 миллиона рублей. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

В СК заявили, что Сметанюк обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа. Следствие установило, что в 2019 году между госзаказчиком и ООО "Креатив" были заключены контракты на строительство объектов в Хабаровском крае. Сметанюк был ответственен за контроль и организацию данных работ.

Однако в 2019–2020 годах экс-замдиректора ГВСУ № 4 не организовал и не контролировал строительные работы объекте, в результате чего многомиллионные контракты были реализованы с существенными нарушениями.

"Министерству обороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 миллионов рублей. <...> Расследование уголовного дела продолжается", – заключили в СК.

Ранее сообщалось, что чиновники Минобразования Ингушетии подозреваются в мошенничестве на 10,7 миллиона рублей. Как было установлено, в 2021–2022 годах они занимались хищением средств, которые государство выделяло на компенсации педагогам, подготовку и проведение ЕГЭ. Чтобы скрыть преступление, чиновники подделывали договоры и акты выполненных работ. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело.