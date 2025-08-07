Суд Москвы приговорил к срокам до 7 лет фигурантов дела о краже имущества у Чубайса

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве приговорил к срокам от 3 до 7 лет фигурантов уголовного дела о краже имущества на 65 миллионов рублей у экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Предпринимателю Илье Сучкову было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также на скамье подсудимых находились бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев (получил 4,5 года колонии) и охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.

Садаева и Сучкова взяли под стражу в зале суда. Полякову (4 года 4 месяца колонии) и Уляхину (3 года 10 месяцев) зачтено время нахождения под мерой пресечения, от отбытия наказания суд их освободил.

По данным РИА Новости, в деле фигурировала швейцарская компания SFO Concept AG, которую Чубайс продал Сучкову, и ее российский филиал "СФО Концепт Консалтинг". Именно он строил для Чубайса особняк в подмосковном ЖК "Переделки". В ходе следствия установлено, что особняк и займы кипрской компании "Тилсока Лимитед" были оформлены на швейцарскую фирму. Деньги переводились на баланс российской компании для строительства дома.

Как сообщал сам экс-глава "Роснано", Сучков предложил ему выкупить усадьбу за 50 миллионов долларов. Стоимость он счел завышенной и обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

Суд начал рассматривать дело в июле 2022 года. При этом полиция возбудила уголовное дело еще в 2017 году. Чубайс тогда написал заявление о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Все фигуранты дела категорически не признавали вины.

Изначально Чубайс потребовал от фигурантов дела о краже его имущества 70 миллионов рублей, но позже сумма снизилась и составили 65 миллионов.