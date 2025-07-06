06 июля, 08:23Происшествия
Суд Москвы продлил арест фигурантам дела о хищении средств у участников СВО в Шереметьево
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Басманный суд Москвы продлил срок ареста фигурантам дела о хищении средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Кроме того, продлен срок ареста одному из организаторов мошеннической схемы Алексею Кабочкину. Сейчас по данному делу находятся под стражей 28 человек.
В конце апреля суд в Москве арестовал Кабочкина и еще 15 фигурантов этого дела. Их обвиняют в вымогательстве средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, а также в краже и мошенничестве в особо крупном размере.
Кроме того, сотрудники ФСБ и МВД выявили иных причастных к преступной схеме. Ими оказались полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, которые помогали таксистам искать участников СВО.
Помимо этого, был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, который принимал решения об отказе в возбуждении уголовных дел по обращениям потерпевших.
Спустя время суд арестовал еще одного из организаторов хищений у участников СВО в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, он занимался курированием остальных участников преступной группы.
В конце июня был отправлен в СИЗО другой обвиняемый в организации хищений у участников спецоперации в Шереметьево – Игорь Русин. По данным СМИ, его именуют как "Зелик". Мужчине предъявили обвинение по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".