ТАСС: по делу о хищении денег у участников СВО в Шереметьево задержаны 23 человека

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По делу о хищении денег у участников специальной военной операции (СВО) таксистами в аэропорту Шереметьево задержано 23 человека, включая 5 сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Фигуранты дела обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем. Задержанные полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. Кроме того, выяснилось, что оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Следственные действия по делу продолжаются. Проводится проверка в отношении руководства полиции аэропорта.

Ранее, 30 апреля, в Москве был арестован на 2 месяца организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин, которого обвиняют в вымогательстве средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, а также в краже и мошенничестве в особо крупном размере.

Позже были задержаны еще 15 фигурантов этого дела – Юсуф Тамалов, Сергей Айрапетов, Илья Павлов, Александр Вакуленко, Денис Терехов, Анварджон Маллаев, Ариф Мамедалиев, Гамзы Исмаилов, Араик Чивчян, Алексей Андреев, Артур Юсупов, Игорь Морозов, Сергей Волоруев, Александр Лебедев и Виктория Калачаева.