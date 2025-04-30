В Москве арестованы фигуранты дела о хищении средств участников СВО

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов по делу об участии в преступном сообществе и преступлениях против собственности – мошенничестве в особо крупном размере и краже. Они подозреваются в краже средств участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города в своем телеграм-канале.

Суд постановил избрать в отношении Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Виктории Калачаевой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Таким образом инстанция удовлетворила ходатайства органов предварительного расследования.

По версии следствия, злоумышленники являлись участниками преступного сообщества, которое похищало денежные средства участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Они подозреваются в кражах, вымогательствах и мошеннических действиях.

Ранее сотрудники ФСБ задержали участники организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревают в вымогательстве и похищении военных, участвующих в СВО. Также выяснилось, что фигуранты вымогали деньги у предпринимателей из Ростовской области.

