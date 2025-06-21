ТАСС: суд арестовал одного из организаторов хищений у бойцов СВО в Шереметьево

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Басманный суд Москвы арестовал еще одного обвиняемого в организации хищений у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево – Игоря Русина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в преступном сообществе его именуют "Зелик". Ему предъявили обвинение по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".

По данному делу уже было задержано более 20 фигурантов, включая 5 сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ. Кроме того, выяснилось, что оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

В мае суд заключил под стражу еще одного организатора хищений у участников СВО в Шереметьево, который в том числе занимался курированием остальных участников преступной группы. Его обвинили в организации преступного сообщества.