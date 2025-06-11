В Крыму задержаны трое подозреваемых в обмане контрактников

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Российские спецслужбы задержали в Крыму троих подозреваемых, которые обманывали подписавших контракты на службу в зоне спецоперации местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, передает ТАСС.

По данным ведомства, трое жителей Симферополя представлялись сотрудниками силовых структур и вынуждали местных граждан подписать контракт на службу в зоне СВО. После этого злоумышленники вымогали у граждан часть положенных им выплат под предлогом оформления документов о непригодности к службе.

Свою вину фигуранты признали и сотрудничают со следствием.

Ранее были задержаны и арестованы бывший руководитель общероссийской общественной организации "ИВА – Инвалиды войны" Андрей Чепурный и гендиректор автономной некоммерческой организации "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь" Валерий Белялов.

По версии СК, в марте 2017 года фигуранты при помощи обмана приобрели право собственности на 48 объектов недвижимости. Комплекс зданий, в котором находится центр реабилитации "Русь", был безвозмездно передан некоммерческой организации, а решение о заключении договора было одобрено, несмотря на нарушение устава организации "ИВА – Инвалиды войны".

В результате общественной организации причинен ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей.

