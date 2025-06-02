Экс-глава организации "ИВА – Инвалиды войны" задержан за мошенничество

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники МВД РФ задержали бывшего руководителя общероссийской общественной организации "ИВА – Инвалиды войны" Андрея Чепурного. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также был задержан гендиректор автономной некоммерческой организации "Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн "Ветеран-Русь" Валерий Белялов. Следователи уверены, что в марте 2017 года фигуранты при помощи обмана приобрели право собственности на 48 объектов недвижимости.

Волк уточнила, что комплекс зданий, в котором находится Центр медицинской реабилитации воинов-интернационалистов "Русь", был безвозмездно передан некоммерческой организации. Решение о заключении договора было одобрено, несмотря на нарушение устава организации "ИВА – Инвалиды войны".

"В результате общественной организации причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей", – цитирует ее телеграм-канал МВД РФ.

Рузский районный суд Подмосковья в мае 2023 года признал договор о передаче имущества незаконным. До настоящего времени комплекс "Русь" находится в собственности некоммерческой организации. Для недопущения противоправных действий и для восстановления прав инвалидов войны и участников СВО полицейские планируют обратиться в суд для ареста имущества санатория "Русь".

"Следователи и оперативники на территории Москвы и Московской области в жилищах фигурантов провели обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – уточнила Волк.

Суд уже избрал Чепурному и Белялову меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом правоохранители продолжают мероприятия и следственные действия, чтобы установить всех соучастников и эпизоды противоправной деятельности.

Ранее, в 2019 году, Чепурной уже был признан виновным в растрате денег "ИВА – Инвалиды войны", но тогда Волоколамский горсуд Московской области наказал его на два года лишения свободы условно, напомнила официальный представитель МВД.

Между тем суд Новосибирска признал министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 1,5 года лишения свободы. Однако Архипову было зачтено время, которое он уже провел под стражей, в результате чего он был освобожден от наказания.

Также в пользу бюджета Новосибирской области суд взыскал ущерб в размере 220 миллионов рублей.

