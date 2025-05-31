В Москве задержан мужчина, обещавший превратить бумагу в доллары

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В столице задержан 40-летний ранее судимый мужчина, который предлагал гражданам превратить бумагу в доллары. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

"Чтобы превратить бумагу в деньги необходимо взять купюру достоинством 5 тысяч рублей, помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов", – рассказал один из пострадавших.

По версии правоохранителей, мужчина знакомился с гражданами, входил к ним в доверие и затем сообщал, что у него есть некая бумага, которая позволяет создать американские доллары при помощи ритуала.

"Он демонстрировал потерпевшим свой "преступный трюк", а после того как граждане верили ему, забирал у них денежные средства, проводил тайный ритуал и передавал якобы готовые пачки денег, которые нельзя было вскрывать, после чего скрывался", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Один из потерпевших таким образом лишился 500 тысяч рублей, а другой – 1 миллиона и 250 тысяч рублей. Мужчину задержали и предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Уголовное дело направлено в суд.



"Обвиняемый содержится под стражей", – добавили в прокуратуре.

Ранее мошенники обманули пережившего блокаду жителя Санкт-Петербурга на сумму в размере свыше 43 миллионов рублей. 91-летний мужчина рассказал, что ему звонила неизвестная, которая убедила отдать эту сумму курьеру. По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранители занимаются розыском и задержанием злоумышленников.

