ТАСС: суд арестовал одного из организаторов хищений денег у бойцов СВО в Шереметьево

Фото: depositphotos/Irusetka.yandex.ru

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил под стражу одного из организаторов хищений у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По версии следствия, обвиняемый является одним из организаторов мошеннической схемы и занимался курированием остальных участников преступной группы. Ему предъявлено обвинение за организацию преступного сообщества или участие в нем.

По данному делу уже было задержано 23 человека, включая 5 сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ. Кроме того, выяснилось, что оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Ранее, 30 апреля, в Москве был арестован на 2 месяца организатор преступного сообщества Алексей Кабочкин, которого обвиняют в вымогательстве средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, а также в краже и мошенничестве в особо крупном размере.