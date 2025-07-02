Глава отдела "Форпост Балтики плюс" Кононов обвинен в хищении 30 млн руб

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Глава отдела АО "Форпост Балтики Плюс" Евгений Кононов обвиняется в хищении 30 миллионов рублей при выполнении контракта с Минобороны. Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба ГВСУ СК России.

По данным следствия, в сентябре 2021 года между министерством и компанией был заключен госконтракт на демонтажные работы на объектах в Калининградской области. При этом контроль возлагался на Кононова, который в 2021–2023 годах внес в документацию заведомо ложные сведения о стоимости и объемах работ.

"В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе было возбуждено уголовное дело о хищении более 176 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. СК проводят расследование.

Ведомство уточнило, что с 2023 по 2024 год Минобороны подписало контракт с индивидуальным предпринимателем Виктором Бойчуком на поставку древесины. Однако бизнесмен передавал подложные документы о качестве и стоимости собственной продукции.