Минобороны РФ требует взыскать около 930 млн рублей с крупнейшего производителя самолетов

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Минобороны РФ хочет взыскать около 930 миллионов рублей с компании "Туполев", которая занимается разработкой, производством и испытаниями авиационной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Арбитражного суда Москвы.

Причина иска к компании не уточняется. Отмечается, что претензии ведомства могут быть связаны с нарушениями при исполнении государственных контрактов.

Ранее Минобороны потребовало взыскать 250 миллионов рублей с АНО "Институт инженерной физики". Иск был подан в Арбитражный суд Москвы. Его уже приняли к производству. Суть претензий оборонного ведомства также не раскрывается.

Также ведомство потребовало взыскать около 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО "НПП "Импульс". Вопрос о принятии искового заявления Минобороны к производству предстоит решить Арбитражному суду Москвы.