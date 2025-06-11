11 июня, 07:37Политика
Минобороны РФ требует взыскать около 930 млн рублей с крупнейшего производителя самолетов
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Минобороны РФ хочет взыскать около 930 миллионов рублей с компании "Туполев", которая занимается разработкой, производством и испытаниями авиационной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Арбитражного суда Москвы.
Причина иска к компании не уточняется. Отмечается, что претензии ведомства могут быть связаны с нарушениями при исполнении государственных контрактов.
Ранее Минобороны потребовало взыскать 250 миллионов рублей с АНО "Институт инженерной физики". Иск был подан в Арбитражный суд Москвы. Его уже приняли к производству. Суть претензий оборонного ведомства также не раскрывается.
Также ведомство потребовало взыскать около 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО "НПП "Импульс". Вопрос о принятии искового заявления Минобороны к производству предстоит решить Арбитражному суду Москвы.