МО РФ требует взыскать с производителя радиоэлектронных подсистем 13 млрд рублей

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Минобороны России потребовало взыскать около 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО "НПП "Импульс". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Вопрос о принятии искового заявления Минобороны к производству предстоит решить Арбитражному суду Москвы.

Ранее министерство обороны России направило иск к АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" о взыскании неустойки в размере более 11,5 миллиона рублей.

Ведомство также потребовало свыше 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, который занимается производством самолетов малой авиации, вертолетов и комплексов для борьбы с дронами.