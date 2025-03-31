Минобороны РФ подало иски к РЖД на общую сумму 90 млн рублей

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Министерство обороны РФ подало серию исков к ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на общую сумму более 90 миллонов рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Арбитражный суд Москвы.

По данным инстанции, сумма самого крупнейшего иска оборонного ведомства к РЖД составляет 34 миллиона 323 тысячи рублей. Ни предмет, ни основания исковых требований пока не уточняются.

В феврале Минобороны направило в Арбитражный суд Москвы шесть исков к АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева", который занимается производством снарядов для танковой, морской и полевой артиллерии.

Кроме того, суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск Минобороны и Генпрокуратуры к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода Владимиру Герману. Речь в иске идет о патенте на способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат.