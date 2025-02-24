Минобороны РФ направило шесть исков к разработчику снарядов НИМИ имени Бахирева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобороны РФ 21 февраля направило в Арбитражный суд Москвы 6 исков к АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева". Это следует из картотеки суда, передает РИА Новости.

Пока иски не приняты к рассмотрению по существу. В картотеке также не указаны ни предмет, ни основания исковых требований.

НИМИ имени Бахирева занимается производством снарядов для танковой, морской и полевой артиллерии.

Стороны не раз судились друг с другом. В октябре 2024 года министерство обороны РФ направляло иски к институту. Тогда оборонное ведомство потребовало взыскать с НИМИ имени Бахирева свыше 29 миллионов рублей. По данным СМИ, часть исков связана с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений для нужд российской армии.

