РБК: Минобороны РФ подало в суд на рязанского изобретателя из-за патента

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Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск Минобороны РФ и Генпрокуратуры к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода Владимиру Герману, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Сам Герман в беседе с журналистами рассказал, что завод, на котором он работает, указан в судебном документе третьим лицом. При этом у рязанского приборного завода есть договор с вертолетным центром имени Миля и Камова, сообщил Герман.

Речь в иске идет о патенте на способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат, которому приборный завод придал статус "секрет производства", рассказал мужчина.

Он предполагает, что так ведомства пытаются оспорить право на обладание патентом. Кроме вертолетного центра и приборостроительного завода, третьим лицом в иске выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

"Когда я получил патент на свое имя, то право на изобретение осталось в России, за рубежами нашей страны патент на это техническое решение уже никто не получит, потому что оно опубликовано, то есть получением патента я соблюл интересы страны", – сказал Герман.

Патентный поверенный Сергей Зуйков в беседе со СМИ рассказал, что "секрет производства" обычно представляет собой любые сведения, которые правообладатель сохраняет в тайне от третьих лиц, обычно с целью получения конкурентных преимуществ и извлечения прибыли.

Ключевым значением в судебном споре будут обладать обстоятельства появления изобретения, указано в материале. Если спорный патент создан в рамках служебных обязанностей, то он принадлежит работодателю. Если человек разработал его в свободное от работы время, то права принадлежат создателю.

По какой причине автором и патентообладателем спорного патента указан лично Герман, предстоит выяснить в ходе судебного процесса, сказал Зуйков.

Ранее Владимир Путин поручил продолжить работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. По словам российского лидера, важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны и общества является надежная защита как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Кроме того, важно повышать качество правосудия и своевременно выявлять и устранять судебные ошибки.

