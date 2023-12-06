Производитель музыкальных колонок "Урал" выиграл суд у владельца JBL

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Суд встал на сторону производителя музыкальных колонок "Урал" и отказал в иске о якобы схожести продукции владельцу JBL. Об этом со ссылкой на представителя "Урала" пишет РБК.

Фирма Harman International Industries, которой принадлежит производитель и бренд JBL, подала в суд на компании "Промостар" и "АвтоАудиоЦентр", которые являются распространителем и производителем "Урала", в сентябре 2021 года. По мнению американской фирмы, "Урал" скопировал дизайн и запатентованные решения продукции, а также использовал узнаваемые черты колонок JBL в своей рекламной кампании.

Истец запросил 3 миллиона рублей компенсации и около 500 тысяч рублей судебных издержек. Иск опирался в том числе на опрос ВЦИОМ, по которому 86% опрошенных отметили сходство внешнего вида колонок, а 7 из 10 респондентов считают колонки "Урала" имитацией продукции JBL. Также в фирме апеллировали к многочисленным видеороликам в Сети, где колонки отечественной компании прямо назывались аналогами JBL.

"Урал" проводил акцию, в ходе которой люди могли обменять продукцию американской фирмы на продукцию российской компании, что стало дополнительным аргументом в этом судебном деле.

В самом "Урале" отвергли почти все обвинения, отметив различие классов патентов. Также там заявили, что в продукции российской фирмы используются "далеко не все так называемые существенные признаки" патента JBL.

Схожую цилиндрическую форму двух продуктов ответчик объяснил техническим удобством, тем более что около 90% портативных колонок имеют такую форму, считают в "Урале". Также в фирме раскритиковали методику опроса, подчеркнув, что в разных интерпретациях данных можно было найти, что доля сомневающихся в схожести колонок превышала 54%.



По другому опросу, который провела лаборатория социологической экспертизы ФНИИСЦ РАН, 91% опрошенных смогли отличить колонки двух брендов, а 88% заявили – товары производятся разными компаниями. Видеоролики в "Урале" объяснили "кликбейтами" и "не имеющими отношения к самой компании".

Еще в марте 2022 года суд отказал Harman в иске, но после апелляции и кассации суд вернул дело на новое рассмотрение. Спустя год, в сентябре 2023, арбитражный суд вновь встал на сторону ответчика. 30 ноября истек срок подачи апелляции, а судебное решение вступило в законную силу.

Эксперты посчитали данный юридический случай "довольно интересным". На окончательное решение дела повлияло мнение эксперта по патентам, а не противоречащие социологические исследования.

Юрист Василий Зуев отметил, что в таких спорах проведение патентоведческой экспертизы необязательно. Другой эксперт объяснил решение суда "конъюнктурой рынка, который покидают зарубежные производители".

"Речь может идти о двух параллельных течениях: утрате зарубежными производителями, покидающими рынок, интереса в подобных исках <...>, а также о стремлении российского суда поддержать отечественного производителя, в том числе в условиях санкционной политики", – считает адвокат Сергей Учитель.

Ранее американский производитель спортивной одежды Nike подал в суд на New Balance и Skechers за использование запатентованной технологии Nike Flyknit при производстве верхних частей кроссовок. Ранее Nike подала в суд аналогичные иски на Adidas, Puma и Lululemon. В ответ Adidas подала встречный иск.