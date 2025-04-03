Минобороны РФ потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобороны России потребовало свыше 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, который занимается производством самолетов малой авиации, вертолетов и комплексов для борьбы с дронами. Это следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Соответствующее требование было указано в иске, которое направило оборонное ведомство в Арбитражный суд Москвы 28 марта. При этом основания, согласно которым были выдвинуты такие претензии, не разглашаются. Пока иск не был рассмотрен судом.

В конце марта министерство обороны направило несколько исков к ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на общую сумму более 90 миллионов рублей. Сумма самого крупнейшего иска составляет 34 миллиона 323 тысячи рублей. Ни предмет, ни основания исковых требований пока не уточнялись.

В феврале Минобороны РФ предъявило в Арбитражный суд Москвы шесть исков к АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева", который занимается производством снарядов для танковой, морской и полевой артиллерии.

