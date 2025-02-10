Минобороны РФ требует взыскать более 55 млн рублей с "Военно-строительной компании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны РФ направило в Арбитражный суд Москвы иск к публично-правовой компании (ППК) "Военно-строительная компания" (ВСК) на общую сумму более 55 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для иска стали обвинения в крупной взятке, выдвинутые против начальника одного из филиалов ВСК в рамках государственного оборонного заказа, указано в судебных документах.

Общая сумма исковых требований составляет 55 миллионов 937 тысяч 31 рубль. Один из исков уже принят судом к производству, а первое судебное заседание назначено на 7 апреля 2025 года.

В октябре прошлого года Минобороны РФ подало иски к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерии. Тогда оборонное ведомство потребовало взыскать с института более 29 миллионов рублей.

До этого Минобороны России подало 23 иска к "Военно-строительной компании" на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.