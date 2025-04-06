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Происшествия

МО РФ требует взыскать 11,5 млн рублей с проектировщика боевых кораблей "Алмаз"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны России направило иск к АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" о взыскании неустойки в размере более 11,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на судебный акт сообщает ТАСС.

"Арбитражный суд города Москвы определил принять к производству исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" о взыскании неустойки в размере 11 501 085 руб" , – указано в документе.

Основание для исковых требований не уточняется.

В конце марта министерство обороны направило несколько исков к ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на общую сумму более 90 миллионов рублей. Сумма самого крупнейшего иска составляет 34 миллиона 323 тысячи рублей.

В феврале Минобороны РФ предъявило в Арбитражный суд Москвы шесть исков к АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева", который занимается производством снарядов для танковой, морской и полевой артиллерии.

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