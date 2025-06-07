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07 июня, 07:17

Политика

МО РФ требует взыскать 250 млн рублей с Института инженерной физики

Фото: ТАСС/Олег Елков

Минобороны России потребовало взыскать 250 миллионов рублей с АНО "Институт инженерной физики". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исковое заявление.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы. Его уже приняли к производству. Суть претензий оборонного ведомства пока не раскрывается.

Минобороны РФ ранее также потребовало взыскать более 30 миллионов рублей с РЖД по серии новых исков, которые были поданы в суд в мае. Всего оборонное ведомство подало восемь новых исковых заявлений.

Помимо этого, министерство обороны подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 2,6 миллиарда рублей с судостроительного завода "Вымпел".

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