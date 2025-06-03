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03 июня, 15:46

Происшествия

Имущество начальника НИИ Минобороны Протасова арестовано на 25 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Имущество начальника Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ" Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток, арестовано на сумму свыше 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГВСУ СК России.

В ведомстве отметили, что арест наложен в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

В апреле Протасову было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размере. По данным следствия, госучреждение вместе с заказчиком, который занимается внедрением современных технологий, реализовывало многомиллионные контракты.

Отмечается, что в обязанности Протасова входило формирование инициативной научной группы.

Таким образом в период с 2020 по 2025 год глава НИИ Минобороны РФ получил от своих сотрудников взятки за включение их в группу для получения выплат, а также за общее покровительство по службе. Сам Протасов был отправлен под домашний арест.

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происшествия

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