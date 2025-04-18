Главе НИИ Минобороны Протасову предъявлено обвинение в получении взяток

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Начальнику Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) "27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ" Андрею Протасову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в период с 2014 по 2024 год госучреждение вместе с заказчиком, который занимается внедрением современных технологий, реализовывало многомиллионные контракты. В обязанности Протасова входило формирование инициативной научной группы, которой предоставляли выплаты стимулирующего характера.

В период с 2020 по 2025 год, как выяснило ведомство, глава НИИ Минобороны РФ получил от своих сотрудников взятки за включение их в группу для получения выплат, а также за общее покровительство по службе. В результате суд отправил под домашний арест Протасова.

Главное военное следственное управление СК РФ проконтролирует расследование уголовного дела.

Ранее следователи возбудили дело по статье о даче взятки в отношении московского предпринимателя, занимающегося организацией похорон. По версии СК, он передавал денежные средства трем сотрудникам полиции через посредника и лично в обмен на сведения об умерших в их районе обслуживания.

При обыске у подозреваемого изъяли 20 миллионов рублей наличными, два автомобиля и шесть наручных часов общей стоимостью более 40 миллионов рублей. До этого были задержаны трое сотрудников полиции, обвиняемых в получении взяток.

