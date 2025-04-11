Московского бизнесмена задержали за взятки полиции ради данных об умерших

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о даче взятки (пункту "а" части 4 статье 291 УК РФ) в отношении московского предпринимателя, занимающегося организацией похорон. Об этом сообщили в телеграм-канале Следкома.

По версии следствия, он передавал денежные средства трем сотрудникам полиции через посредника и лично в обмен на сведения об умерших в их районе обслуживания.

При обыске у подозреваемого изъяли 20 миллионов рублей наличными, два автомобиля и шесть наручных часов общей стоимостью более 40 миллионов рублей.

До этого были задержаны трое сотрудников полиции, обвиняемых в получении взяток. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота. По данным ведомства, с 2014 по 2022 год чиновник получал от предпринимателя взятки деньгами и недвижимостью за "покровительство и попустительство".

В июле 2019 года он получил от коммерческой организации два московских объекта недвижимости общей стоимостью свыше 8,5 миллиона рублей.