Суд вынес приговор продюсеру и режиссеру Алексею Петрухину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский суд Москвы назначил продюсеру и режиссеру Алексею Петрухину 4 года колонии строгого режима и штраф по делу о покушении на посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

Петрухина взяли под стражу прямо в зале суда.

Режиссер был задержан в сентябре 2024 года. Являясь главой компании "Русская фильм группа", он спродюсировал вторую часть кинокартины "Тайна печати драконов". В результате Фонд кино в 2020 году направил иск в адрес Петрухина на сумму 222 миллиона рублей по поводу этого фильма, а также иск в размере 100 миллионов рублей за третью часть "Путешествие в Индию".

Ранее суд приговорил бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятках в размере 10 миллионов рублей.

Он был признан виновным по статьям "Организация преступного сообщества с использованием служебного положения", "Получение взятки группой лиц с вымогательством в крупном размере" и "Покушение на получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, Павлюк обещал покровительство пилотам, уверяя, что будет закрывать глаза на результаты проверок и не станет аннулировать их свидетельства.

