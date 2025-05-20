МО РФ потребовало взыскать 2,6 млрд рублей с судостроительного завода "Вымпел"

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Минобороны России подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 2,6 миллиарда рублей с судостроительного завода "Вымпел". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Арбитражный суд должен будет решить вопрос о принятии иска к производству. Подробности требований ведомства пока не уточняются.

Завод "Вымпел" выпускает ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, гидрографические, пожарные и прочие суда из стали и алюминиево-магниевых сплавов.

Ранее министерство обороны России подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы на АО "Концерн "Автоматика" с требованием о взыскании около 90 миллионов рублей.

Помимо этого, Минобороны также потребовало взыскать около 13 миллиардов рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО "НПП "Импульс".