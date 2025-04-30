Около 90 миллионов рублей требует взыскать Минобороны РФ с концерна "Автоматика"

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Министерство обороны России подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы на АО "Концерн "Автоматика" с требованием о взыскании около 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы иска.

В агентстве отметили, что на данный момент суд еще не решил вопрос о принятии этого заявления. Остальная информация по иску не разглашается.

Гендиректор концерна "Автоматика" Андрей Моторко был задержан в 2023 году в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Позже Мосгорсуд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Ходатайство о смягчении меры пресечения было заявлено следователем из-за "изменившихся обстоятельств".