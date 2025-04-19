РИА Новости: в деле о некачественных бронежилетах вскрыли механизм легализации денег

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В рамках расследования дела о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ были выявлены факты легализации денежных средств. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Согласно информации агентства, в уголовном деле фигурируют генеральный директор ГК "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество и дачу крупной взятки, Кальченко – только мошенничество.

По версии следствия, данные высокопоставленные сотрудники ГК "Пикет" похитили денежные средства, выделенные Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив свыше 20 тысяч некачественных бронежилетов. Также в ходе расследования были выявлены новые фигуранты дела: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Им вменяют посредничество во взяточничестве.

Напомним, директор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов был задержан 6 апреля 2024 года по делу о поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне спецоперации. Сам Есипов не признал вину и заявил, что дело на него было сфабриковано.

Позже выяснилось, что КГ "Пикет" имеет задолженность по налоговым платежам в 271 миллион рублей. 129 миллионов "Пикет" задолжала по налогу за прибыль и 68,7 миллионов – по налогам за добавленную стоимость. Кроме того, у организации имеются различные невыплаченные пени и штрафы, связанные с налоговыми платежами.