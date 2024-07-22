Суд отпустил под домашний арест экс-гендиректора концерна "Автоматика" Моторко

Фото: ao-avtomatika.ru

Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору концерна "Автоматика" Андрею Моторко, который больше года находился в СИЗО по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ходатайство о смягчении меры пресечения было заявлено следователем из-за "изменившихся обстоятельств". Обе стороны его поддержали. Решение о переводе Моторко под домашний арест озвучил судья Андрей Суворов.

Экс-гендиректора "Автоматики" задержали в конце июня прошлого года в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Позже Моторко арестовали. Также в суд поступило ходатайство об аресте на тот же срок начальника концерна Александра Нестерова.

Кроме того, Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) РУДН Ярослава Станишевского до 9 августа этого года. Ему вменяется статья УК РФ "Мошенничество". Подозреваемому грозит до десяти лет колонии.