Подозреваемый в мошенничестве с золотыми изделиями ювелир задержан в Гольянове

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Полицейские Гольянова задержали 55-летнего ювелирного мастера, подозреваемого в мошенничестве с золотыми изделиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию поступило заявление от жительницы района Гольяново. По словам женщины, она обратилась в ювелирную мастерскую на Хабаровской улице для изготовления браслета из золота массой 30 граммов. В указанные сроки услуга не была оказана, и потерпевшая обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали ювелира, он оказался причастен еще к трем аналогичным эпизодам с ущербом около 100 тысяч рублей. Выяснилось, что из-за нехватки сырья для одного заказа мужчина брал золото из другого. Из-за этого он не мог своевременно отдать готовое изделие или вернуть исходный материал.

По данному факту возбуждены уголовные дела о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что лжеполицейский ограбил ювелирный магазин во Франции. Инцидент произошел на авеню Верден. По словам очевидцев, мужчина ворвался в торговый зал и забрал примерно 40 ювелирных украшений, после чего скрылся на двухколесном велосипеде.

У злоумышленника не было замечено огнестрельного оружия, он не совершал насильственных действий. По предварительной оценке, сумма похищенного оценивалась в 100 тысяч евро.