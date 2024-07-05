Лжеполицейский ограбил ювелирный магазин во Франции

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Неизвестный притворился полицейским и ограбил ювелирный магазин Valer в Ницце, сообщает Actu17.

Инцидент произошел 4 июля на авеню Верден в центре города. По словам очевидцев, мужчина с повязкой "Полиция" ворвался в торговый зал около 13:00 по местному времени. Он забрал примерно 40 ювелирных украшений и скрылся на двухколесном велосипеде.

У злоумышленника не было замечено огнестрельного оружия, а также он не совершал насильственных действий, уточнило издание. По предварительной оценке, сумма похищенного оценивается в 100 тысяч евро.

"У муниципальной полиции есть снимки, которые мы предоставили в распоряжение следователей. Я оказываю полную поддержку ювелиру и его сотрудникам", – заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в эфире местного телеканала.

Полицейским не удалось задержать грабителя, сейчас они ведут расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах.

Ранее в центре Парижа четверо неизвестных ограбили бутик модного дома Chanel. Ночью злоумышленники протаранили витрину магазина на автомобиле, проникли в здание, вынесли несколько сумок и подожгли машину. По информации СМИ, задержать преступников по горячим следам не получилось. Сумма ущерба не раскрывается.