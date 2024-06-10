BFMTV: неизвестные ограбили бутик Chanel в центре Парижа

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Четверо неизвестных ограбили бутик модного дома Chanel в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно информации телеканала, ночью злоумышленники протаранили витрину магазина на автомобиле, проникли в здание, вынесли несколько сумок и подожгли машину. Как пишут журналисты, задержать преступников по горячим следам не удалось. Полиция ведет расследование.

Бутик Chanel находится в 8-м округе Парижа. Сумму ущерба французские правоохранители еще не назвали.

Ранее СМИ сообщали, что грабители украли ценности на сумму около 120 тысяч евро из дома экс-главы МИД Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже. По данным прессы, преступники похитили двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды. Бывшего министра в момент ограбления дома не было. Он подал заявление о краже в полицию, утверждали журналисты.