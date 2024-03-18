Москвича задержали за кражу потерянного конверта с деньгами

Видео: ГУ МВД России по г. Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы, который поднял конверт с иностранной валютой на сумму более 780 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По информации ведомства, на улице Сивцев Вражек мужчина обронил конверт с деньгами, на что обратил внимание другой гражданин, который проезжал мимо на машине, и подобрал денежные средства, скрывшись с места.

В результате 41-летний житель Москвы был задержан в Измайловском проезде, а конверт с деньгами у него изъяли и вернули владельцу. Следователи завели уголовное дело по части 3 статье 158 УК ("Кража"), по которому мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – заключили в ведомстве.

Ранее житель Биробиджана забыл в спешке чемодан с 15 миллионами рублей. Он торопился в командировку, отвлекся на телефонный звонок и случайно оставил кейс во дворе своего дома, где спустя несколько часов его обнаружили полицейские, которые вернули деньги владельцу.

