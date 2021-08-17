Пенсионерка из Москвы по ошибке заплатила за поездку на такси 190 тыс руб

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За проезд в такси из Москвы в Серпухов пожилая женщина по ошибке заплатила 190 тысяч рублей. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Водитель рассказал, что во время поездки женщина жаловалась на тяжелые отношения с сыном, который, по ее словам, намерен отправить ее в психиатрическую лечебницу. По окончании поездки пенсионерка отдала водителю конверт с деньгами и удалилась. Вместо полагавшихся 5 тысяч рублей мужчина обнаружил в нем 190 тысяч рублей.

Агрегатор сообщил москвичке, что ее деньги в целости и сохранности. По словам женщины, она перепутала конверты из-за депрессии.

Ранее жительница Новокузнецка рассказала о том, что с ее транспортной карты было списано более 3 миллионов рублей. Позднее появилась информация о мужчине, чей баланс после поездки на автобусе ушел в минус почти на 20 миллионов.