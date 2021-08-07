У жителей Новокузнецка стали списывать с транспортных карт миллионы рублей

Фото: depositphotos/LUNNO

Фото: Depositphotos/LUNNO

У жителей Новокузнецка стали списываться крупные суммы с транспортных карт за проезд на автобусе, сообщает портал city-n.

Утром 7 августа жительница Новокузнецка обратилась в редакцию с новостью о том, что с ее транспортной карты было списано более 3 миллионов рублей. Позднее появилась информация о мужчине, чей баланс после поездки на автобусе ушел в минус почти на 20 миллионов.



"Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?" – возмутился пассажир.

В городской администрации обратились к жителям с рекомендацией в течение суток не пользоваться Единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера из-за сбоя при обновлении программного обеспечения системы валидации.

Ранее стало известно, что транспортная карта "Тройка" появится в Ростовской области. Как уточняется, регион вошел в десятку первых, где будет работать "Тройка".

