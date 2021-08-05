Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Транспортная карта "Тройка" появится в Ростовской области, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Как уточняется, регион вошел в десятку первых, где будет работать "Тройка".
Первые 500 транспортных карт протестируют в автобусах и троллейбусах жители Балтийска, Сальска и Таганрога.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Ростовская область популярна у столичных туристов, а благодаря "Тройке" им не нужно будет задумываться о том, как оплачивать проезд.
"Тройка" будет удобна и для местных жителей, которые получают удобную транспортную карту, программу лояльности и другие возможности. Это сделает поездки на городском транспорте Ростовской области удобнее и выгоднее", – добавил Ликсутов.
Ранее Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.
4 августа в столице приступили к тестированию виртуальной транспортной карты "Тройка". Тестирование было запущено совместно с ВТБ, Google и Mastercard.
Московская система оплаты проезда признана одной из самых продвинутых в мире – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: