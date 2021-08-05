Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Транспортная карта "Тройка" появится в Ростовской области, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Как уточняется, регион вошел в десятку первых, где будет работать "Тройка".

Первые 500 транспортных карт протестируют в автобусах и троллейбусах жители Балтийска, Сальска и Таганрога.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Ростовская область популярна у столичных туристов, а благодаря "Тройке" им не нужно будет задумываться о том, как оплачивать проезд.

"Тройка" будет удобна и для местных жителей, которые получают удобную транспортную карту, программу лояльности и другие возможности. Это сделает поездки на городском транспорте Ростовской области удобнее и выгоднее", – добавил Ликсутов.

Ранее Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.

4 августа в столице приступили к тестированию виртуальной транспортной карты "Тройка". Тестирование было запущено совместно с ВТБ, Google и Mastercard.