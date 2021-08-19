Житель Биробиджана в спешке забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей

Фото: УМВД России по ЕАО

Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Еврейской автономной области. Полицейские нашли деньги и вернули владельцу.

Мужчина объяснил, что забыл чемодан в спешке. Он торопился в командировку, отвлекся на телефонный звонок и случайно оставил кейс во дворе своего дома, где спустя несколько часов его обнаружили полицейские. Стражи порядка отмечают, что стоящий на улице чемодан "вызвал подозрение". Полицейские решили провести осмотр, обнаружив внутри деньги, планшет и другие личные вещи.

"Установлено, что в чемодане находилось более 15 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец чемодана. Мужчина пояснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал. Когда обнаружил пропажу, позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка", – сообщили в пресс-службе МВД.

Имущество супругам вернули, порекомендовав впредь быть внимательнее к своим вещам.

Ранее пенсионерка из Москвы по ошибке заплатила за поездку в такси 190 тысяч рублей. Женщина ехала в Серпухов. По окончании поездки она отдала водителю конверт с деньгами, однако вместо полагавшихся 5 тысяч рублей таксист обнаружил более крупную сумму. Агрегатор сообщил москвичке, что ее деньги в целости и сохранности. Сама женщина утверждает, что перепутала конверты из-за депрессии.