Названы способы распознать фальшивые деньги

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Заместитель начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Кныш рассказал, как распознать фальшивые деньги. По его мнению, основным способом является изучение купюры на просвет, сообщает "Радио 1".

"Можно поднять купюру и увидеть некоторые отличительные признаки: водяные знаки, перфорацию. Еще один способ – определить подлинность купюры на ощупь, так как на банкнотах есть определенные рельефные места", – отметил специалист.

Кроме того, с помощью лупы на некоторых изображениях можно рассмотреть четкие слова и буквы. Это можно сделать и если наклонить банкноту под специальным углом. Если при этом на ней всплывают незаметные до этого буквы, то она является настоящей, пояснил Кныш.

Чаще всего в России подделывают купюры номиналом тысячу и пять тысяч рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Как отмечают в полиции, доля фальшивых купюр в общей массе относительно мала. При этом денежные знаки номиналом 200 и 2000 рублей, которые ввели в 2017 году, подделывают гораздо реже.