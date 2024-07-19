Директор ИБХТН РУДН Станишевский отправлен под домашний арест

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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора Института биохимических технологий и нанотехнологий (ИБХТН) РУДН Ярослава Станишевского до 9 августа. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Согласно судебной картотеке, ему вменяется четвертая часть уголовной статьи "Мошенничество". Подозреваемому грозит до десяти лет колонии.

До этого Ленинградский районный суд Калининграда заключил под стражу ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова по делу о растрате.

Ректора и его заместителя Елену Мялкину обвиняют в создании незаконной схемы обогащения, в рамках которой они с 2022 по 2024 год выдавали денежные поощрения подчиненным работникам. По предварительной версии, они присвоили себе свыше 18 миллионов рублей.