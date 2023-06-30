Гендиректора концерна "Автоматика" задержали по подозрению в мошенничестве

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Гендиректор концерна "Автоматика" Андрей Моторко задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Следственный комитет РФ просит суд арестовать его до 27 августа.

Также в суд поступило ходатайство об аресте на тот же срок начальника концерна Александра Нестерова. Заседание в Пресненском районном суде Москвы состоится в ближайшее время.

Ранее актрису Наталью Дрожжину приговорили к четырем годам условно по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова.

Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора также в отношении супруга актрисы Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, отметили в ведомстве. Известно, что представитель Дрожжиной обжаловал приговор.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова было возбуждено 18 сентября 2020 года. Через два месяца были задержаны Дрожжина и Цивин, В августе 2021 года уголовное дело возбудили и против Бублия.

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