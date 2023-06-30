Суд в Москве арестовал гендиректора "Автоматики" Моторко по делу о мошенничестве

Фото: Следственный комитет РФ

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении генерального директора АО "Концерн "Автоматика" Моторко Андрея Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", – сказала представитель суда.

В суде уточнили, что Моторко арестован до 27 августа этого года. В настоящее время решение суда еще не вступило в силу, поэтому подлежит обжалованию в апелляционном порядке в установленный срок.

Ранее сообщалось, что Моторко был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет Российской Федерации попросил суд арестовать гендиректора концерна до 27 августа.

Кроме того, в суд поступило ходатайство об аресте на тот же срок начальника концерна Александра Нестерова.