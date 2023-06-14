Экс-главу Сибирского отделения РАН приговорили к четырем годам условно за мошенничество

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Советский районный суд Новосибирска осудил экс-председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева на четыре года лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом. <...> Наказание считать условным", – заявила судья.

Размер штрафа составляет 500 тысяч рублей.

Академика обвиняют в незаконной приватизации коттеджа, находившегося в управлении РАН и в федеральной собственности. По данным следствия, Асеев арендовал данный коттедж с 2009 по 2015 год, а впоследствии в нарушение закона его приватизировал.

В защиту академика выступили ученые СО РАН, которые написали письмо и призвали прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение – 12 академиков РАН.

Сам Асеев заявил, что будет обжаловать приговор и разочарован решением суда.

Ранее сообщалось, что бывшего директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин" Григория Зусева и коммерческого директора ООО "ТСД-сервис" Алексея Топоркова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они заключили контракт с "Роскосмосом" на 135 миллионов рублей, а работ провели не более чем на 30 миллионов рублей.