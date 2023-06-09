Бывшего директора института "Станкина" обвинили в мошенничестве

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Бывшего директора института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин" Григория Зусева и коммерческого директора ООО "ТСД-сервис" Алексея Топоркова обвиняют в хищении 105,8 миллиона рублей, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что 105,8 миллиона рублей были выделены госкорпорацией "Роскосмос" для реализации Федеральной космической программы. В частности, Зусев и Топорков должны были усовершенствовать характеристики ракетно-космической техники для увеличения сроков ее эксплуатации.

Подозреваемые не признали вины и заявили, что все этапы исполнения работ проверялись военной приемной комиссией.

Как уточнили журналисты, уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбудили еще в 2021 году. Поводом послужила проверка "Роскосмоса", в результате которой было установлено, что объем проделанных по контракту работ не соответствовал выделенной сумме.

"Сумма контракта составляла 135 миллионов рублей, однако следствие посчитало, что реальных работ было проведено не более чем на 30 миллионов рублей", – указано в материале.

Следствие расценило разницу в цене как хищение. Изначально экс-директор "Станкина" Зусев проходил по делу свидетелем, однако позднее был задержан и отправлен под домашний арест.

По версии следователей, мужчина поручил знакомому коммерческому директору Топоркову составлять поддельную отчетность и переводить большую часть получаемых от института средств на счета подставных компаний с целью их дальнейшего обналичивания и присвоения.

При этом сам Зусев заявил, что никогда не работал с бухгалтерской отчетностью, а сотрудничество с Топорковым связано не с личным знакомством, а с выгодными условиями. Кроме того, бывший директор "Станкина" указал на отсутствие претензий у заказчика и у военной комиссии, проверявшей работы.

Ранее сообщалось о завершении следствия в отношении председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя по делу о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что после завершения ознакомления с материалами обвиняемыми и защитниками дело получит прокурор Красноярского края. Позже оно будет передано в суд, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение.