Суд арестовал замгендиректора Фонда капремонта Подмосковья Дымнича за взятку

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Тверской суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Подмосковья Мстислава Дымнича по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заключении он пробудет 2 месяца – до 17 сентября. По версии следствия, Дымнич действовал в сговоре с иными фигурантами. Они вместе придумали схему получения взятки от организации, осуществляющей капитальные ремонты многоквартирных домов на территории Московской области за общее покровительство при исполнении и оплате договоров.

Ранее был задержан бывший глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин по подозрению в растрате порядка 221,5 миллиона рублей. Ему уже предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.