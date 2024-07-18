Бывший депутат ГД Абельцев арестован по делу о мошенничестве

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего члена высшего совета ЛДПР, экс-депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

В инстанции подчеркнули, что Абельцеву грозит до десяти лет лишения свободы. По данным осведомленного источника, экс-депутат подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии Оксану Орынчук – сестру осужденного ранее бывшего владельца строительной компании "Петербургский ренессанс" Ивана Орынчука по делу о хищении около 70 миллионов рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля.

В свою очередь, адвокат Анна Мигунова заявила, что приговор не вступил в силу, он будет обжалован.