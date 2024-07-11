Сестра похитившего 70 млн рублей при реставрации Московского Кремля получила 4,5 года

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Тверской суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии Оксану Орынчук – сестру осужденного ранее бывшего владельца строительной компании "Петербургский ренессанс" Ивана Орынчука по делу о хищении около 70 миллионов рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

"Приговором Тверского районного суда Москвы Оксана Орынчук признана виновной осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда", – рассказала ее адвокат Анна Мигунова.

Она добавила, что приговор не вступил в законную силу и будет обжалован защитой в апелляционном порядке. Согласно итогам рассмотрения уголовного дела суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании в солидарном порядке с брата и сестры Орынчук сумму причиненного государству ущерба.

Иван Орынчук ранее был приговорен к 4 годам колонии общего режима, он частично признал вину и погасил часть ущерба. Согласно материалам дела, Орынчук, будучи руководителем "Петербургского ренессанса", подписал соглашения с управлением капитального строительства ФСО РФ о реставрации башен Кремля, Троицкого моста и объектов в Александровском саду. В счет предстоящих работ компания получила аванс в размере более 89 миллионов рублей, однако часть работ не была выполнена в срок, а некоторые работы так и не начались.

Через некоторое время СК РФ возбудил дело в отношении Орынчука и его сестры, которая была гендиректором "Петербургского ренессанса".

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