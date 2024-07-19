Экс-депутат Абельцев обещал должность помощника парламентария за вознаграждение

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший член высшего совета ЛДПР, депутат четырех созывов Госдумы Сергей Абельцев обещал должность помощника парламентария за вознаграждение, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По версии следствия, Абельцев с преступным умыслом сообщил ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы. Он утверждал, что в связи с этим у него есть возможность за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата.

18 июля Замоскворецкий суд Москвы арестовал Абельцева до 17 сентября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным осведомленного источника, экс-депутат подозревается в мошенничестве на 10 миллионов рублей.