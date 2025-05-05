"Росатом" потребовал взыскать почти 228 млрд руб с финских компаний Fortum и Outokumpu

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АО "ТВЭЛ", АО "Русатом энерго интернешнл" и RAOS Project (являются предприятиями "Росатома") подали иск в Арбитражный суд Москвы к финской энергокомпании Fortum и производителю стали Outokumpu, свидетельствуют данные картотеки инстанции.

Иск поступил в суд 30 апреля, сумма исковых требований составляет 227 792 053 393 рубля.

В госкорпорации подтвердили ТАСС факт подачи заявления о возмещении убытков, причиненных расторжением контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения и топливного контракта, а также отказом в возврате средств.

Контракт на возведение станции "Росатом" и финская Fennovoima подписали в 2013 году. Общая стоимость проекта оценивалась в 7–7,5 миллиарда евро.

В начале мая 2022 года Fennovoima сообщила о расторжении контракта с Raos Project по строительству "Ханхикиви-1", объяснив свое решение задержками в исполнении обязательств с российской стороны. Спустя время международный совет по разрешению споров признал расторжение неправомерным. Кроме того, признан незаконным отказ Fennovoima в приеме работ, которые выполнила компания RAOS Project как поставщик по контракту.

Позже Fennovoima инициировала в международном арбитраже спор о возврате со стороны РФ 1,75 миллиарда евро аванса на возведение станции. "Росатом" в ответ подал шесть исков на общую сумму около 3 миллиардов евро с целью возврата денег, истраченных на проект "Ханхикиви-1".